«Динамо» — ЦСКА: Глебов вывел армейцев вперед на 76-й минуте

ЦСКА вышел вперед в матче 15-го тура чемпионата России против махачкалинского «Динамо» — 1:0.

На 76-й минуте гол забил Кирилл Глебов, который отличился с передачи Матии Поповича, вышедшего на замену за пять минут до этого.