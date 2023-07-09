Агент Сафонов: «У «Динамо» есть желание продлить Тюкавина»
Футбольный менеджер Алексей Сафонов рассказал, что «Динамо» хочет продлить соглашение с форвардом Константином Тюкавиным.
— У Константина контракт еще на год плюс один с «Динамо», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.
— Но зимой он уже сможет вести переговоры с другими клубами?
— Там есть определенные нюансы, в которые не хотелось бы вдаваться.
— От «Динамо» было предложение о продлении?
— Конкретики не было. Но у «Динамо» есть желание продлить Тюкавина.
В минувшем сезоне Тюкавин провел 38 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 7 результативных передач. Соглашение 21-летнего нападающего с бело-голубыми рассчитано до 2024 года.
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
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|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
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Ростов – Факел
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