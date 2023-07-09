Источник: «Спартак» сделал предложение по трансферу игрока сборной Нигерии Симона
«Спартак» рассматривает возможность подписания нападающего «Нанта» и сборной Нигерии Мойзеса Симона, сообщает Own Goal Nigeria.
По информации источника, 27-летний футболист получил несколько предложений. Кроме «Спартака» на игрока претендуют «Ницца» и «Лилль».
В сезоне-2022/23 Симон провел 34 матча в лиге 1, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.
В составе сборной Нигерии Симон сыграл 58 матчей и забил 8 голов.Он принимал участие в матчах Кубка африканских наций—2022.
Положение команд
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|И
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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