Источник: «Спартак» сделал предложение по трансферу игрока сборной Нигерии Симона

«Спартак» рассматривает возможность подписания нападающего «Нанта» и сборной Нигерии Мойзеса Симона, сообщает Own Goal Nigeria.

По информации источника, 27-летний футболист получил несколько предложений. Кроме «Спартака» на игрока претендуют «Ницца» и «Лилль».

В сезоне-2022/23 Симон провел 34 матча в лиге 1, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

В составе сборной Нигерии Симон сыграл 58 матчей и забил 8 голов.Он принимал участие в матчах Кубка африканских наций—2022.