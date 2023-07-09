Стоянович: «Я бы принял предложение от российского клуба, почему нет»
Бывший главный тренер «Црвены Звезды», сборных Словении и Латвии Славиша Стоянович ответил на вопрос, готов ли он принять принять предложение от клуба РПЛ.
«Конечно, почему нет. Если речь будет идти об интересном проекте и хорошем клубе с правильными идеями, я не откажу. Я открыт для предложений, готов к обсуждению. Для меня нет никаких проблем с тем, чтобы тренировать в России», — цитирует «РБ Спорт» Стояновича.
Стоянович работал с рядом словенских клубов и возглавлял сборную этой страны, тренировал «Црвену Звезду», бельгийский «Льерс», «Ригу», сборную Латвии, а последним местом работы 53-летнего специалиста был болгарский «Левски», который он покинул в мае 2021 года.
Источник: РБ Спорт
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