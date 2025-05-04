Представитель Койта: «Ему нужно было время на адаптацию в ЦСКА. Сейчас все отлично»
Мамаду Койта, представитель и брат нападающего ЦСКА Секу Койта поделился с «СЭ» мнением об игре футболиста во второй половине сезона-2024/25.
В воскресенье, 4 мая форвард забил гол в матче 27-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1). Этой весной игрок принял участие в 10 матчах во всех турнирах и забил 4 мяча.
«Очень радостно, что Секу стал забивать этой весной за ЦСКА и помогать команде. Ему просто нужно было время на адаптацию в клубе. Сейчас все отлично», — сказал Койта «СЭ».
Койта перешел в ЦСКА на правах свободного агента в июле 2024 года. В сезоне-2024/25 форвард принял участие в 30 матчах армейцев во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу.
Новости