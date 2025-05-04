Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

4 мая, 18:40

На «Газпром Арене» состоялась жеребьевка Матча легенд

Гоша Чернов
Шеф отдела информации

25 мая, в день столетия «Зенита», на «Газпром Арене» пройдет Матч легенд с участием бывших футболистов и тренеров сине-бело-голубых. В игре примут участие две команды — «Зенит» Санкт-Петербург и «Зенит» Ленинград.

В воскресенье перед матчем РПЛ между «Зенитом» и «Пари НН» на стадионе состоялась жеребьевка. Капитаны Владислав Радимов и Александр Кержаков доставали из корзины имена футболистов. Таким образом они узнавали, за какие команды они сыграют.

Составы команд на Матч легенд «Зенита»:

«Зенит» Санкт-Петербург:

Александр Кержаков, Михаил Кержаков, Юрий Лодыгин, Томаш Губочан, Игорь Смольников, Деян Ловрен, Даниэль Кирицэ, Александар Лукович, Александр Анюков, Константин Зырянов, Олег Шатов, Саболч Хусти, Александр Горшков, Виктор Файзулин, Игорь Денисов, Кристиан Нобоа, Борис Чухлов, Лука Джорджевич, Андрей Аршавин, Алехандро Домингес.

Тренеры: Сергей Семак, Анатолий Давыдов.

«Зенит» Ленинград:

Владислав Радимов, Роман Березовский, Вячеслав Малафеев, Доменико Кришито, Милан Вьештица, Николас Ломбертс, Бруну Алвеш, Фернанду Мейра, Данни, Роман Широков, Владимир Быстров, Анатолий Тимощук, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Радек Ширл, Александр Спивак, Павел Погребняк, Владимир Кулик, Владимир Клементьев.

Тренеры: Андре Виллаш-Боаш, Анатолий Бышовец.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Casparaitis

    Есть отличная команда Ленинградец

    05.05.2025

  • Бананоид

    это глоры, быдло, как только газпром перестанет выигрывать, никого не будет... вспомни Петровский в 90-е...

    04.05.2025

  • marchela13

    Если ты такой умный,так обьясни мне почему вПитере стадион заполненный до упора и даже с НН сегодня,то я тебе ебанутому обьясню,люди любят свою команду и ходят на неё смотреть и за неё болеть.Так что у тебя получается все дебилы один ты умный. Хрен два,ты один такой еб-ый.

    04.05.2025

  • Бананоид

    Ну видать банально не могли найти ресурсы на более чем одну команду, сейчас вон и во второй лиге нет команд из Петербурга... ну вернее бывают, на сезон, другой...

    04.05.2025

  • lvb

    У меня с первой игрой, которую смотрел на стадионе.. было эпично. 1973 год, 1/4 КК. Сочи. Примерно 17 тыс зрителей на стадионе, при вместимости в 12 тыс. "Спартак" - "Милан". До этого 5 лет смотрел футбол по телеку, с лета 1968 года) Гнобили ленинградские команды ессно не болелы той или иной команды. А городское руководство. Что по мне очень странно.

    04.05.2025

  • Бананоид

    Будете свеятся, я первый раз на футбол сходил на Турбостроитель, на Динамо(СПб)- Иртыш матч)) просто потом как-то стал интересоваться и увлёкся Зенитом... ну а лозунг этот, это скорее от того, что охота было дерби иметь, чтоб типа как ЦСКА-Спартак... а иметь команду побратима, скучно же... Да и не припомню, чтобы кто-то гнобил, я и на Локомотив питерский и на Динамо в цветах Зенита ходил, без проблем...

    04.05.2025

  • lvb

    Я Вас хорошо понимаю. А вот что делать с лозунгом "Один город=одна команда"? Если я сейчас начну перечислять ленинградские команды, кои в Ленинграде элементарно загнобили, то Вы ужаснетесь.. Не отсюда ли ноги растут? "Своих-то" могло быть больше! И началось это еще в конце 30-х годов 20 века. Видите какая старая проблема. Сколько молодых ленинградских игроков могло играть и прогрессировать.. А теперь Академия игроков даже для ротации подготовить не может. Отсюда и появляются иностранцы. Вы можете со мной не соглашаться)

    04.05.2025

  • Бананоид

    Согласен, все мы сильны задним умом... На кой мне хрен поставленная игра, если одни макаки на поле? я могу на Реал посмотреть, там вообще обезьянник ужасный, и игра поставленная.... Мне нужно, чтобы в родной команде были ребята с нашего двора, чтобы болеть за СВОИХ... и пофигу что и как, главное, чтобы играли за город... Но, очевидно, что в нынешних реалиях, это утопия... Но зато нервы теперь не трачу, и время на футбол...

    04.05.2025

  • lvb

    Как-то все это мне не очень понятно, я насчет"мнений фанатов". По мне главное-результат, к нему прилагаться должна поставленная игра. Все. Остальное не так уж важно. Вы считаете что мнения "фанов" тоже важны? Для начала надо вернуться на стадион, на "фанатку". Это мое личное мнение. Если для фанов важно чтобы в команде были на 90%: ленинградские игроки, как было с 1978 по конец 80-х, я-то все это видел и вживую и трансляции. То сейчас об этом поздно мечтать. Надо бы раньше требовать, лет 25 назад. Когда в "Зените" стали появляться игроки из дальнего зарубежья.

    04.05.2025

  • Бананоид

    Ну я за Зенит болел с 1995 года, с первой лиги... И вот начинается эра газпрома, будь он проклят... вроде и хорошо, но всё больше и больше кладут болт на мнение фанатов, и ты понимаешь, что это плохо закончится и не хочешь заканчивать эту историю бескорыстной любви... вот появился коричневый... ну он португалец, не нигер же, ладно, потом второй... ну и результат можно наблюдать сейчас...

    04.05.2025

  • lvb

    Хмм, я не настолько разбираюсь в сделках с совестью, чтобы понять Вашу мыслю. Если можно-переведите на доступный)

    04.05.2025

  • Бананоид

    а ты чернильница сраная?

    04.05.2025

  • Бананоид

    это было терпимо, пытались идти на сделку с совестью... ну собственно и получили, что заслужили(

    04.05.2025

  • lvb

    Ну почему? Семак-то уже отметился и не раз. Да и игроки "Зенита" в играх с "Акронием" вроде особо ручкованием с "Золотым Древом России" как-то не брезговали)) Или у топ-менеджеров и миноритариев Газпромия "собственная гордость", заразу подцепить побаиваются?)))

    04.05.2025

  • flacorusSM

    Не хотят они эту руку пожимать))

    04.05.2025

  • lvb

    Странно.. А почему "в списках не значится" некий Рукаку/Дзюбий? Он что, теперь для Миллера и К особо токсичный? Мдя))

    04.05.2025

  • marchela13

    Вот ты еб-ый на всю кукуху.

    04.05.2025

  • lvb

    Я извиняюсь, но мне интересно. То есть по Вашему мнению сугубо темненькие )) Алвеш и Мейра полностью соответствуют критерию творения Ландскроны"Селекция 12" "В цветах "Зенита" нет черного"(с) Или это другое? Вот к этой Вашей фразе "старый добрый Зенит без мартышек поганых..."(с)

    04.05.2025

  • richardford

    Лихие люди московского лихолетья.

    04.05.2025

  • Прожарка свиней

    Очень жаль, что только Боря Чухлов и Володя Клементьев рискнули принять участие...

    04.05.2025

  • Ю.Ю.

    По мне, так Березовский и Бышовец явно лишние.

    04.05.2025

  • Zheka Likhoded

    Ого,и Боаш не побоялся приехать,и Бышовец появился Легендарно!

    04.05.2025

    • «Ахмат» — ЦСКА: видео голов

    Представитель Койта: «Ему нужно было время на адаптацию в ЦСКА. Сейчас все отлично»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости