На «Газпром Арене» состоялась жеребьевка Матча легенд

25 мая, в день столетия «Зенита», на «Газпром Арене» пройдет Матч легенд с участием бывших футболистов и тренеров сине-бело-голубых. В игре примут участие две команды — «Зенит» Санкт-Петербург и «Зенит» Ленинград.

В воскресенье перед матчем РПЛ между «Зенитом» и «Пари НН» на стадионе состоялась жеребьевка. Капитаны Владислав Радимов и Александр Кержаков доставали из корзины имена футболистов. Таким образом они узнавали, за какие команды они сыграют.

Составы команд на Матч легенд «Зенита»:

«Зенит» Санкт-Петербург:

Александр Кержаков, Михаил Кержаков, Юрий Лодыгин, Томаш Губочан, Игорь Смольников, Деян Ловрен, Даниэль Кирицэ, Александар Лукович, Александр Анюков, Константин Зырянов, Олег Шатов, Саболч Хусти, Александр Горшков, Виктор Файзулин, Игорь Денисов, Кристиан Нобоа, Борис Чухлов, Лука Джорджевич, Андрей Аршавин, Алехандро Домингес.

Тренеры: Сергей Семак, Анатолий Давыдов.

«Зенит» Ленинград:

Владислав Радимов, Роман Березовский, Вячеслав Малафеев, Доменико Кришито, Милан Вьештица, Николас Ломбертс, Бруну Алвеш, Фернанду Мейра, Данни, Роман Широков, Владимир Быстров, Анатолий Тимощук, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Радек Ширл, Александр Спивак, Павел Погребняк, Владимир Кулик, Владимир Клементьев.

Тренеры: Андре Виллаш-Боаш, Анатолий Бышовец.