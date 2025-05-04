Защитник «Факела» Дзиов продолжит восстановление от перелома голени в Москве

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе заявил, что защитник воронежцев Макс Дзиов продолжит восстановление от перелома голени в Москве.

Футболист получил повреждение в матче 26-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2) — он столкнулся с защитником казанцев Ильей Рожковым.

«В ближайшие один-два дня мы перевезем его в Москву в реабилитационный центр. И он дальше продолжит восстановление. На сегодняшний день ни я, ни доктора не могут сказать про сроки, нужно ждать две-три недели», — приводит ТАСС слова Асхабадзе.

В сезоне-2024/25 23-летний Дзиов принял участие в 23 матчах «Факела» и не отличился результативными действиями.