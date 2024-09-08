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Сегодня, 15:30

Ари: «Старшая дочь говорит со мной только по-русски»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент и игрок «Атлетико Сеаренсе», а также экс-форвард «Спартака» Ари в интервью «СЭ» рассказал, на каком языке общается со своими детьми.

— Во время нашего разговора услышал, что ваши дети отлично общаются на русском языке.

— Моя старшая дочь, Ариане, говорит со мной только по-русски! Это хорошо, потому что так я точно не забуду язык. Я-то не очень хорошо говорю, а она и португальский, и русский отлично знает.

— Младшую дочь тоже учите говорить на обоих языках?

— Младшей, Анджелине, всего два года, но она говорит на португальском и чуть-чуть понимает по-русски.

— Ваша старшая дочь родилась в России?

— Обе родились в Бразилии. Было принципиально, чтобы роды прошли здесь и первое гражданство было бразильское. Потом уже обе дочери получили российское гражданство. Дети и моя супруга были в России совсем недавно. Летние каникулы у детей в Бразилии длятся всего один месяц — июль. Ариане скучает по подружкам, родственникам и русской еде. Но когда спрашиваем, где бы она хотела жить, однозначного ответа у нее нет.

Ари. «Трачу на свой клуб 400 тысяч евро в год — российские клубы уже интересовались воспитанниками». Интервью Ари

38-летний бразилец женат на русской девушке и имеет паспорт РФ, он получил российское гражданство в 2018 году. На счету Ари 2 матча за сборную России, его последним клубом в РПЛ был «Краснодар», который он покинул в 2021 году.

Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
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«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 - : -
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
14.09 14:15
Факел – Пари НН
 - : -
14.09 16:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
14.09 16:30
Акрон – Химки
 - : -
14.09 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
15.09 14:15
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Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
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Зенит

 7
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Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
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