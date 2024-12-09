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Сегодня, 13:45

Кузьмичев — о матче «Краснодар» — «Локо»: «Судьи справедливо отменили гол Кордобы и пенальти в ворота гостей»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» поделился мнением о гостевом матче с «Краснодаром» (0:0) в 18-м туре РПЛ.

— Получили ли удовольствие от такой игры?

— Скажем так, второй тайм был повеселее. Особенно вторая его половина, когда «Краснодар» оказывал серьезное давление на ворота Митрюшкина. Правда, и у гостей был момент.

— Не считаете, что в концовке москвичи «отскочили»?

— «Краснодар» пытался действовать с позиции силы, по-хозяйски, играл первым номером, создавал моменты в обоих таймах. Кордоба хоть и не забил, но постоянно нагнетал, держал защитников в напряжении. Колумбиец выиграл много единоборств.

— Судьи отменили гол Кордобы, а затем и пенальти в ворота «Локо». Вам оба решения понятны?

— В принципе, да. Справедливо. Все-таки судья в поле пропустил фол Черникова на Воробьеве. После чего пошла атака хозяев, приведшая к попаданию мяча в руку.

— А гол Кордобы?

— Судья посчитал, что Олусегун, находившийся в офсайде, участвовал в эпизоде, мешал вратарю. Тут я тоже понял решение арбитров.

Полузащитник &laquo;Локомотива&raquo; Алексей Батраков. «Зенит» видит в Батракове замену Венделу или Клаудиньо? «Локо» Алексея не продаст»

Владимир Кузьмичев
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Зенит – ЦСКА
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Динамо
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Краснодар – Кр. Советов
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Ахмат – Рубин
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Алексей Батраков

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Локомотив

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