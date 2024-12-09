Представитель Батракова: «В Англию и Германию в принципе невозможном сделать прямой трансфер»

Представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об отказе клуба вести переговоры с командами из Англии и Германии.

«В Англию и Германию в принципе невозможно сделать прямой трансфер, с учетом запрета на взаимодействие с Россией. Тут все понятно и очевидно», — сказал Кузьмичев «СЭ».