Представитель Батракова — о переходе в «Зенит»: «Не верю в трансфер. «Локо» не продаст»

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» оценил возможный переход хавбека в «Зенит».

— Сейчас только ленивый не говорит об игровом спаде «Зенита». Некоторые специалисты видят главную причину поражений питерцев в том, что Вендел и Клаудиньо потеряли мотивацию. Не рассматривают ли сине-бело-голубые Батракова как замену одному из бразильцев?

— Точно могу сказать, что «Зенит» на «Локомотив» с таким предложением не выходил.

— А если выйдет?

— Я не верю в этот трансфер. Даже если питерцы предложат за Алексея большие деньги, «Локо» едва ли захочет расставаться с полузащитником. В противном случае это станет для железнодорожников большой потерей. Сейчас просто не видно замены Батракову. Сарвели получает игровое время на позиции «десятки», но мы видим разницу.

— А когда начнутся переговоры с клубом по новому контракту Батракова?

— Точных дат не назову. Но есть договоренность, что в зимнюю паузу мы с клубом начнем работать над вопросом продления соглашения.