Представитель Башича: «Оренбург» продал лидеров, им будет тяжело остаться в РПЛ»

Ивица Дзидич, владелец агентства, представляющего интересы полузащитника «Оренбурга» Ивана Башича, намекнул, что хавбек может покинуть команду в случае ее вылета из РПЛ.

«Иван Башич очень счастлив в «Оренбурге», но ситуация там сложная. Сказать честно, на данный момент у них не совсем сильная команда, они продали лидеров, им будет очень тяжело остаться в РПЛ. Башичу предложили новый контракт, но он игрок сборной Боснии и Герцеговины и должен играть в высших дивизионах», — цитирует Дзидича Metaratings.ru.

В зимнее трансферное окно клуб покинули полузащитник Мохаммад Горбани и защитник Матиас Перес. 23-летний Горбани присоединился к «Аль-Вахда», а 25-летний Перес перешел в парагвайский «Серро Портеньо».

Башич выступает за «Оренбург» с июля 2022 года, его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне 22-летний босниец забил 1 гол в 21 матче во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

«Оренбург» ушел на зимнюю паузу в РПЛ занимая последнее, 16-е место в турнирной таблице с 8 очками. 2 марта оренбуржцы в гостях проведут матч 19-го тура РПЛ со «Спартаком».