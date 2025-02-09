Сезон-2025/26 в РПЛ стартует 20 июля и завершится 17 мая

Проект переформатирования Кубка России по футболу включает в себя структуру календаря сезона-2025/26 в РПЛ, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, проведение Суперкубка намечено на 12 или 13 июля, а первый тур следующего сезона РПЛ пройдет 20 июля.

До зимней паузы в сезоне-2025/26 пройдет 18 туров в чемпионате России, последний из которых состоится 7 декабря. РПЛ возобновится 1 марта и завершится 17 мая 2026 года. Финал Кубка России намечен на 23 мая.

В нынешнем сезоне чемпионат России возобновится 28 февраля с матча махачкалинского «Динамо» с «Локомотивом», завершится 24 мая, а финал Кубка страны пройдет 1 июня.