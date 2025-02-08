Петрушин назвал равной игру «Динамо» и «Спартака» в зимнем турнире клубов РПЛ

Бывший полузащитник московского «Динамо» Алексей Петрушин прокомментировал матч против «Спартака» (1:0) в Winline Зимнем Кубке РПЛ.

«Я считаю, что игра была ничейная. «Динамо» начало матч неплохо, потом произошел спад. Периодами команда смотрелась неплохо, а моментами не очень хорошо», — цитирует Петрушина «Евро-Футбол».

«Динамо» в матче за пятое место турнира в ОАЭ сыграет с «Ростовом» 10 февраля.