Нагорных о бюджете «Локомотива»: «Клуб не будет участвовать в гонке трансферов и суммах на приобретение»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» ответил на вопрос о ситуации с бюджетом московского клуба.

«Мы абсолютно открыты. «Локомотив» — открытое акционерное общество, по закону мы обязаны каждый год публиковать свою финансовую отчетность. Как дисциплинированные люди, мы это выполняем. Финансовый директор клуба дает расширенный комментарий, где объясняет каждую строчку и позицию в отчете.

Но что происходит? Отчет публикуется, возникает информационное освещение, выходят новости. А спустя пару месяцев кто-то выдирает строчку из отчета и создает новый инфоповод, будто что-то произошло внезапно. Хотя никаких сенсаций нет, данные из отчета были опубликованы несколькими месяцами ранее. Снова проходит время, заканчивается чемпионат, писать не о чем. И финансовая отчетность «Локомотива» вновь становится информационным поводом. Из опубликованного отчета снова взяли данные, которые интерпретировали некорректно. И мы в очередной раз поясняем и объясняем.

«Локомотив» принадлежит ОАО «Российские железные дороги» — организации, которая зарабатывает средства трудом почти миллионного коллектива. И точно могу сказать, что «Локомотив» не будет участвовать в гонке трансферов и соревноваться в потраченных суммах на приобретение игроков. Это не наш путь. «Локомотив» существовал при наркомате путей сообщения, далее при министерстве путей сообщения, а теперь является частью ОАО «РЖД». И так уже 90 лет. Все эти годы клуб является частью железнодорожной отрасли, а значит, и должен жить по правилам и законам этого дисциплинированного трудового сообщества. «Локомотив» не отрывается ни на один шаг от коллектива РЖД. Будем достигать результата в рамках того финансирования, которое возможно в текущей экономической ситуации», — сказал Нагорных «СЭ».

По итогам сезона-2025/26 «Локомотив» завоевал бронзовые медали РПЛ, набрав 53 очка. Чемпионом России в 11-й раз в истории стал «Зенит» (68 очков), второе место занял «Краснодар» (66 очков).

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