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Сегодня, 09:30

Нагорных о бюджете «Локомотива»: «Клуб не будет участвовать в гонке трансферов и суммах на приобретение»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Артем Бухаев
Корреспондент

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» ответил на вопрос о ситуации с бюджетом московского клуба.

«Мы абсолютно открыты. «Локомотив» — открытое акционерное общество, по закону мы обязаны каждый год публиковать свою финансовую отчетность. Как дисциплинированные люди, мы это выполняем. Финансовый директор клуба дает расширенный комментарий, где объясняет каждую строчку и позицию в отчете.

Но что происходит? Отчет публикуется, возникает информационное освещение, выходят новости. А спустя пару месяцев кто-то выдирает строчку из отчета и создает новый инфоповод, будто что-то произошло внезапно. Хотя никаких сенсаций нет, данные из отчета были опубликованы несколькими месяцами ранее. Снова проходит время, заканчивается чемпионат, писать не о чем. И финансовая отчетность «Локомотива» вновь становится информационным поводом. Из опубликованного отчета снова взяли данные, которые интерпретировали некорректно. И мы в очередной раз поясняем и объясняем.

«Локомотив» принадлежит ОАО «Российские железные дороги» — организации, которая зарабатывает средства трудом почти миллионного коллектива. И точно могу сказать, что «Локомотив» не будет участвовать в гонке трансферов и соревноваться в потраченных суммах на приобретение игроков. Это не наш путь. «Локомотив» существовал при наркомате путей сообщения, далее при министерстве путей сообщения, а теперь является частью ОАО «РЖД». И так уже 90 лет. Все эти годы клуб является частью железнодорожной отрасли, а значит, и должен жить по правилам и законам этого дисциплинированного трудового сообщества. «Локомотив» не отрывается ни на один шаг от коллектива РЖД. Будем достигать результата в рамках того финансирования, которое возможно в текущей экономической ситуации», — сказал Нагорных «СЭ».

По итогам сезона-2025/26 «Локомотив» завоевал бронзовые медали РПЛ, набрав 53 очка. Чемпионом России в 11-й раз в истории стал «Зенит» (68 очков), второе место занял «Краснодар» (66 очков).

Юрий Нагорных.«Локомотив» не будет участвовать в гонке трансферов». Нагорных — о бюджете и Батракове

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ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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28 тур
29 тур
30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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