Нагорных: «Локомотив» не идет по простому пути, развитие молодых игроков — это сложно»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» ответил на вопрос о ситуации с глубиной состава железнодорожников.

— Что будет сделано, чтобы изменить ситуацию с глубиной состава?

— Идет работа, этим активно занимаются и спортивный блок, и генеральный директор Борис Борисович Ротенберг. У нас подрастает новая плеяда молодых игроков. Например, на предстоящем сборе добавится четыре человека из молодежки, главный тренер сможет их оценить. Также мы возобновили практику матчей основной команды с молодежной. Во время пауз на сборные основа была ослаблена, треть состава уезжает в национальные команды, но молодежка в эти моменты достойно смотрелась. Вместе с Борисом Ротенбергом увидели трех-четырех ребят, которые точно будут пробиваться в основу. У нас есть положительный опыт в этом направлении, мы продолжим его развивать.

— Вы считаете, что с молодыми футболистами, которые только вышли из академии, можно бороться за высокие места?

— Это сложно. Но кто сказал, что что-то должно быть легко? Возвращаюсь к тому, с чего начали, — «Локомотив» не идет по простому пути. Мы понимаем, что развитие молодежи — это сложно. Для этого и проводим селекцию, точечную трансферную политику. Кого наш тренерский штаб может развить, вывести на новый уровень. Выбираем российских игроков на рынке, которые могут нам помочь. Смотрим и на тех, в кого можем вдохнуть вторую жизнь. Да, мы сталкиваемся со сложностями, но эту работу будем проводить и дальше, — сказал Нагорных «СЭ».

По итогам сезона-2025/26 «Локомотив» завоевал бронзовые медали РПЛ, набрав 53 очка. Чемпионом России в 11-й раз в истории стал «Зенит» (68 очков), второе место занял «Краснодар» (66 очков).

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