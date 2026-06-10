Нагорных: «У «Локомотива» нет кредитов и займов. В 2022-м вернули долги и не набрали новых»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» прокомментировал финансовое состояние клуба.

«Еще раз хочу заявить — экономическое состояние «Локомотива» стабильное. У клуба нет кредитов и заимствований. В 2022 году вернули банковские долги, а в течение последних трех лет не набрали новых. Это важно для того, чтобы клуб чувствовал себя уверенно. Да, возможно, клубу не хватает средств на все пожелания. Но кому сейчас денег достаточно? Мы должны достигать результата в тех условиях, в которых находимся. Менеджмент клуба работает, привлекаются дополнительные спонсоры, есть бетинговый партнер, помогают партнеры и по отдельным опциям. Клуб получит приличные средства за третье место в РПЛ, а также за путь в Кубке России. Будем искать новые способы инвестирования — над этим сегодня работают и генеральный директор Борис Ротенберг, и финансовая служба, и совет директоров клуба. Никто не сидит на месте ровно, все в режиме 24 на 7 собраны, ищут варианты для решения задач», — сказал Нагорных «СЭ».

По итогам сезона-2025/26 «Локомотив» завоевал бронзовые медали РПЛ, набрав 53 очка. Чемпионом России в 11-й раз в истории стал «Зенит» (68 очков), второе место занял «Краснодар» (66 очков).

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