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«Локомотив» намерен продлить контракт с Жемалетдиновым

18:02
Рифат Жемалетдинов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Рифат Жемалетдинов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов заявил, что не видит препятствий для заключения нового соглашения с полузащитником Рифатом Жемалетдиновым.

«Я знаю, что никаких противоречий для подписания контракта нет. Парень, в принципе, сам хочет остаться, тренер хочет его видеть в команде. Пока контракт не подписан», — цитирует Филатова ТАСС.

24-летний Жемалетдинов выступает за «Локомотив» с июля 2018 года. Его контракт с железнодорожниками истекает 30 июня. В минувшем сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах, забив три мяча и отдав шесть результативных передач.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11415565

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