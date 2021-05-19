«Локомотив» намерен продлить контракт с Жемалетдиновым

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов заявил, что не видит препятствий для заключения нового соглашения с полузащитником Рифатом Жемалетдиновым.

«Я знаю, что никаких противоречий для подписания контракта нет. Парень, в принципе, сам хочет остаться, тренер хочет его видеть в команде. Пока контракт не подписан», — цитирует Филатова ТАСС.

24-летний Жемалетдинов выступает за «Локомотив» с июля 2018 года. Его контракт с железнодорожниками истекает 30 июня. В минувшем сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах, забив три мяча и отдав шесть результативных передач.