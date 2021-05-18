Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Руководство РЖД попросило мэрию Москвы передать «Лужники» в долгосрочную аренду «Локомотиву»

16:02
Стадион «Лужники». Фото Александр Федоров., «СЭ»
Стадион «Лужники». Фото Александр Федоров., «СЭ»
Теги:

Руководство РЖД обратилось в мэрию Москвы с просьбой передать «Лужники» в долгосрочную аренду «Локомотиву». В свою очередь РЖД готово передать городу права на спортивные сооружения в Баковке, Перово и Свиблово, утверждает Telegram-канал Baza.

В распоряжении источника оказался проект письма гендиректора РЖД Олега Белозерова на имя Сергея Собянина. Именно этот вариант письма и был направлен в мэрию Москвы. По мнению руководства железнодорожников, ремонтировать стадион в Черкизово уже нет особого смысла и проще его снести. В том месте организовать новый многофункциональный район «с развитой спортивной, торговой и деловой инфраструктурой, а также общественными пространствами и парком».

При этом, судя по всему, «Локо» хочет использовать «Лужники» не только в качестве домашнего стадиона, то также организовать там офис клуба, перенести тренировочную базу и академию команды.

Ранее о таком варианте развития событий сообщал «СЭ».

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Спартак» отреагировал на непопадание Ларссона в символическую сборную сезона РПЛ, пошутив над Малкомом
Хасбик vs Абдурозик — самый хайповый бой года. Суммарный вес соперников — 35 кг
Российский фигурист с пятью четверными перешел в сборную Польши
В каких продуктах содержится белок. Мнение нутрициологов

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
76
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы