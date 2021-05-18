Руководство РЖД попросило мэрию Москвы передать «Лужники» в долгосрочную аренду «Локомотиву»

Руководство РЖД обратилось в мэрию Москвы с просьбой передать «Лужники» в долгосрочную аренду «Локомотиву». В свою очередь РЖД готово передать городу права на спортивные сооружения в Баковке, Перово и Свиблово, утверждает Telegram-канал Baza.

В распоряжении источника оказался проект письма гендиректора РЖД Олега Белозерова на имя Сергея Собянина. Именно этот вариант письма и был направлен в мэрию Москвы. По мнению руководства железнодорожников, ремонтировать стадион в Черкизово уже нет особого смысла и проще его снести. В том месте организовать новый многофункциональный район «с развитой спортивной, торговой и деловой инфраструктурой, а также общественными пространствами и парком».

При этом, судя по всему, «Локо» хочет использовать «Лужники» не только в качестве домашнего стадиона, то также организовать там офис клуба, перенести тренировочную базу и академию команды.

Ранее о таком варианте развития событий сообщал «СЭ».