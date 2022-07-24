Председатель совета директоров «Локомотива»: «Судейство? Все болельщики все сами видели, все всё понимают»

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник дал короткий комментарий по итогам матча 2-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2).

— Когда будет нормальный тренер у команды?

— У команды есть главный тренер!

— Как оцените судейство?

— Все болельщики все сами видели, все всё понимают.

В следующем туре «Локомотив» сыграет на выезде с петербургским «Зенитом» 30 июля, а «Ростов» днем позднее примет подмосковные «Химки».