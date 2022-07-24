Карпин остался недоволен игрой «Ростова» в первом тайме матча против «Локомотива»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин коротко подвел итоги матча 2-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:2).

«Почему не удержали победу? Нехватка опыта.

В первом тайме плохо играли. Неправильно. Во втором действовали получше.

Что не получалось? Ничего не получалось в первом тайме», — сказал Карпин во флеш-интервью после матча.

В следующем туре «Локомотив» сыграет на выезде с петербургским «Зенитом» 30 июля, а «Ростов» днем позднее примет подмосковные «Химки».