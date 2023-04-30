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Сегодня, 22:08

Нагорных о Пиняеве: «Не хотим сейчас рисковать им, у него небольшой дискомфорт»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о состоянии нападающего Сергея Пиняева.

Футболист пропустил сегодняшнюю встречу 25-го тура РПЛ с «Химками» (5:1) из-за проблем со здоровьем.

— Всегда ставим перед «Локомотивом» цель быть в числе лидеров РПЛ, — начал Нагорных. — Конечно, хочу поздравить наших болельщиков с победой. Пожелать приходить на трибуны. Такие эмоции надо переживать на трибуне. При всем этом нам еще над многими компонентами надо работать.

— Как самочувствие у Сергея Пиняева?

— У Пиняева небольшой дискомфорт. Не хотим сейчас рисковать. Все решает тренерский штаб и медицинский.

— Есть понятие о продлении контрактов с какими-то игроками?

— Мы в прекрасных отношениях с игроками, агентами. Пока острой необходимости нет. Те вопросы которые для нас понятны, будут решены.

— Иван Игнатьев после матча с ЦСКА вышел к журналистам и сказал, что высока вероятность того, что он покинет команду, так как не получает игрового времени.

— У всех есть шанс и время, которое предоставляется. Сегодня поздравляю Ивана и всех болельщиков «Локомотива» с голом, который он забил. Очень хороший гол. Все в процессе.

— Как вы считаете, сегодняшний гол поможет Игнатьеву приобрести уверенность и получить больше игрового времени?

— Очень важная психология. Возможно, спортсмену не хватает такого момента, чтобы в себя поверить и, чтобы все поперло, как говорят. Поэтому все может быть. Впереди 5 туров.

— Как можете прокомментировать возможное возвращение в «Локомотив» Мухина? А также возможный уход из клуба Марадишвили и Куликова?

— Не буду эти моменты комментировать. До лета остался целый месяц.

Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 0 : 2
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 5
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 1 : 3
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 1 : 1
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 1 : 1
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 1 : 0
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 3 : 1
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 5 : 1
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Филипе Силва Малком

Зенит

 22
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Владимир Писарский

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П
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