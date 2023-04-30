Нагорных: «С Дзюбой договорились, что все точки поставим после окончания чемпионата»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался об игре нападающего Артема Дзюбы.

— Не сказывается ли на имидже клуба участие Дзюбы в различных шоу?

— Сказывалось бы, если бы Артем не забивал. Поход Дзюбы в шоу не буду комментировать. Я хочу оценивать то, что Артем делает на поле, в раздевалке, в клубе, на тренировках. Сегодня был сложный матч. Вроде результат 5:1 может кого-то расслабить, но игра была очень тяжелая. Первый тайм 1:0, второй 2:1, все могло перевернуться. Здесь некоторые моменты когда высококлассный игрок может перевернуть игру.

— Что скажете о голе Дзюбы скорпионом?

— Думаю, что это будет лучший гол тура.

— Можете ли назвать Дзюбу лучшим игроком РПЛ на данный момент?

— — Для нас Артем Дзюба — важный игрок нашей команды. У нас есть большое количество футболистов в РПЛ, в том числе и иностранных, которые способны цементировать команду, реализовывать атаки и решать задачи. Из российских игроков — назовите мне еще кого-то. Поэтому вот так.

— Первый раунд переговоров с Дзюбой?

— Мы с Артемом договорились, что все точки поставим после окончания чемпионата. Не хотел бы нарушать нашу договоренность.