Баринов оценил гол Дзюбы в ворота «Химок»
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов оценил гол форварда Артема Дзюбы на 52-й минуте матча 25-го тура РПЛ против «Химок» (5:1).
— Вы видели когда-нибудь такой гол, как сегодня забил Дзюба?
— Я видел красивее голы. Красивый гол, молодец, что забил. Он не сложился, а просто упал.
— Он отвечал в последнее время на вопросы про инопланетян...
— Значит, он инопланетянин. Хороший гол, а у меня голевая передача.
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|50
|
3
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|25
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|4
|55-32
|49
|
4
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|6
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|48
|
5
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|12
|4
|9
|36-33
|40
|
6
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|11
|6
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|39
|
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|25
|11
|6
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|43-35
|39
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|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
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|10
|4
|11
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|34
|
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|
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|6
|7
|12
|25-40
|25
|
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|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|25
|4
|5
|16
|24-57
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|
16
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|4
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|28.04
|20:00
|
Динамо – Факел
|0 : 2
|29.04
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 5
|29.04
|16:30
|
Ахмат – ЦСКА
|1 : 3
|29.04
|19:00
|
Краснодар – Урал
|1 : 1
|29.04
|19:30
|
Спартак – Ростов
|1 : 1
|30.04
|14:00
|
Оренбург – Пари НН
|1 : 0
|30.04
|16:30
|
Сочи – Торпедо
|3 : 1
|30.04
|19:00
|
Локомотив – Химки
|5 : 1
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Бомбардиры
Ассистенты
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|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
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Спартак
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|
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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|Ж
|
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Гленн Бейл
Крылья Советов
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Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
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Илья Кутепов
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