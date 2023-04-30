Баринов оценил гол Дзюбы в ворота «Химок»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов оценил гол форварда Артема Дзюбы на 52-й минуте матча 25-го тура РПЛ против «Химок» (5:1).

— Вы видели когда-нибудь такой гол, как сегодня забил Дзюба?

— Я видел красивее голы. Красивый гол, молодец, что забил. Он не сложился, а просто упал.

— Он отвечал в последнее время на вопросы про инопланетян...

— Значит, он инопланетянин. Хороший гол, а у меня голевая передача.