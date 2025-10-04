Кордоба о Дзюбе: «Все сегодня видели пенальти Артема и понимали, что произойдет дальше»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба ответил на слова форварда «Акрона» Артема Дзюбы, который раскритиковал колумбийца за поведение на поле и частые симуляции.

Ранее Дзюба заявил, что высоко оценивает Кордобу как нападающего, но отметил, что, по его мнению, Джон «очень много жалуется, падает, симулирует».

«Если посмотрите, какие фолы на мне совершаются... Я не плачу, я мужчина. Отношусь к нему с уважением как к игроку. Все сегодня видели пенальти Дзюбы и понимали, что произойдет дальше», — приводит matchtv.ru слова Кордобы.

В субботу, 4 октября Дзюба в конце матча 11-го тура РПЛ против «Зенита» не реализовал пенальти на 90+5-й минуте встречи при счете 1:1.