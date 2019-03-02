Председатель совета директоров "Крыльев": новички уже помогают исправлять турнирное положение

Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Александр Фетисов прокомментировал ничью с "Локомотивом" в матче 18-го тура чемпионата России (2:2). В составе "Крыльев" на поле появились присоединившиеся к команде зимой Джано Ананидзе, Александр Самедов, Роман Шишкин и Артем Тимофеев.

– Получился настоящий боевой матч, – сказал Фетисов. – Здорово, что "Крылья" в обновленном составе показали себя командой. Конечно, мы хотели победы, но ничья – тоже положительный результат. Уже в понедельник наши болельщики смогут обменяться эмоциями с новичками команды – мы приглашаем всех на презентацию игроков, пополнивших "Крылья" этой зимой и которые, как вы сами сегодня увидели, уже начали помогать нам исправлять турнирное положение. (Александр Рогулев)