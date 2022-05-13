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Сегодня, 15:43

Появились фото выездной формы «Спартака» от Nike, которая могла бы быть в сезоне-2022/23

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в
Роман Зобнин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Такой могла быть выездная форма «Спартака» на следующий сезон.
Фото «СЭ»
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В распоряжении «СЭ» появились фотографии выездной формы «Спартака» от Nike, в которой команда должна была играть в сезоне-2022/23. Домашний комплект должны были выполнить в аналогичном стиле в красном цвете.

12 мая стало известно о прекращении сотрудничества между компанией Nike и «Спартаком». Американский бренд спортивной одежды был техническим спонсором красно-белых с 2005 года.

Такой могла быть выездная форма «Спартака» на следующий сезон. Фото "СЭ"
Такой могла быть выездная форма «Спартака» на следующий сезон.
Фото «СЭ»

Коммерческий директор московского клуба Рустам Махмутов рассказал «СЭ» о существенных потерях от прекращения сотрудничества с Nike.

«Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 37 очками.

29.05.2022 | Спартак — Динамо
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
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Ростов – Химки
 - : -
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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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Далер Кузяев

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Зенит

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Краснодар

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Спартак

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