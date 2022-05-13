Появились фото выездной формы «Спартака» от Nike, которая могла бы быть в сезоне-2022/23

В распоряжении «СЭ» появились фотографии выездной формы «Спартака» от Nike, в которой команда должна была играть в сезоне-2022/23. Домашний комплект должны были выполнить в аналогичном стиле в красном цвете.

12 мая стало известно о прекращении сотрудничества между компанией Nike и «Спартаком». Американский бренд спортивной одежды был техническим спонсором красно-белых с 2005 года.

Такой могла быть выездная форма «Спартака» на следующий сезон. Фото «СЭ»

Коммерческий директор московского клуба Рустам Махмутов рассказал «СЭ» о существенных потерях от прекращения сотрудничества с Nike.

«Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 37 очками.

29.05.2022 | Спартак — Динамо