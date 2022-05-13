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Сегодня, 15:38

Александр Тихонов рассказал, что ненавидит большего всего

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на намерения «Зенита», ЦСКА, «Динамо» и «Сочи» обжаловать отстранение российских клубов из еврокубков в CAS.

«Вы знаете, мне задали вопрос на большой пресс-конференции: «Что вы больше всего ненавидите?» Я сказал, что Америку, Англию и российский футбол. Бездельники! Не хочу говорить, пусть решают там, наверху», — сказал Тихонов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Клубы считают, что решение УЕФА об отстранении должно быть отменено, потому что оно нарушает принцип отсутствия дискриминации.

Александр Тихонов
УЕФА
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 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
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Краснодар

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Спартак

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Горан Чаушич

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 22 1 4
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