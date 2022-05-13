Александр Тихонов рассказал, что ненавидит большего всего

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на намерения «Зенита», ЦСКА, «Динамо» и «Сочи» обжаловать отстранение российских клубов из еврокубков в CAS.

«Вы знаете, мне задали вопрос на большой пресс-конференции: «Что вы больше всего ненавидите?» Я сказал, что Америку, Англию и российский футбол. Бездельники! Не хочу говорить, пусть решают там, наверху», — сказал Тихонов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Клубы считают, что решение УЕФА об отстранении должно быть отменено, потому что оно нарушает принцип отсутствия дискриминации.