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Сегодня, 14:03

В «Спартаке» заявили о существенных потерях от прекращения сотрудничества с Nike

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в

Коммерческий директор «Спартака» Рустам Махмутов в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос об убытках клуба от прекращения сотрудничества с Nike.

— «Спартак» и «Зенит» были единственными клубами РПЛ, получавшими деньги от сотрудничества с техническим спонсором. Какой суммы лишится «Спартак» теперь? Пишут про 500 млн рублей в год.

— Раскрывать размер спонсорского контракта мы не имеем права, но сумма является существенной для коммерческой доходной части. При этом не хотим, чтобы партнерское взаимоотношение исчислялось только в денежном выражении. Nike был надежным партнером, который поддерживал наши маркетинговые начинания, открытие нового магазина, деятельность Фонда и активно участвовал в жизни и работе франшизной сети «Спартак-Юниор».

Ранее компания Nike прекратила сотрудничество со «Спартаком», техническим спонсором которого является с 2005 года.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
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 - : -
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Дмитрий Полоз

Ростов

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П
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Крылья Советов

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Зенит

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Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

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Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
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Краснодар

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