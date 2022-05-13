В «Спартаке» заявили о существенных потерях от прекращения сотрудничества с Nike

Коммерческий директор «Спартака» Рустам Махмутов в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос об убытках клуба от прекращения сотрудничества с Nike.

— «Спартак» и «Зенит» были единственными клубами РПЛ, получавшими деньги от сотрудничества с техническим спонсором. Какой суммы лишится «Спартак» теперь? Пишут про 500 млн рублей в год.

— Раскрывать размер спонсорского контракта мы не имеем права, но сумма является существенной для коммерческой доходной части. При этом не хотим, чтобы партнерское взаимоотношение исчислялось только в денежном выражении. Nike был надежным партнером, который поддерживал наши маркетинговые начинания, открытие нового магазина, деятельность Фонда и активно участвовал в жизни и работе франшизной сети «Спартак-Юниор».

Ранее компания Nike прекратила сотрудничество со «Спартаком», техническим спонсором которого является с 2005 года.