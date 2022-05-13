«Химки» анонсировали матч с «Ростовом» стильным видео

«Химки» опубликовали видео перед матчем 29-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом».

Первая игра между командами в сезоне РПЛ-2021/22 завершилась вничью — 1:1.

«Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 28 матчах. «Химки» находятся на 12-й позиции, имея на счету 29 очков.

Матч между командами пройдет в субботу, 14 мая, на стадионе «Ростов Арена». Начало — в 16:30 по московскому времени.