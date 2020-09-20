РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Повлиял ли матч в Кубке России на подготовку «Уфы» к игре с ЦСКА? Отвечает Евсеев

13:54
Теги:

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился ожиданиями от матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.

— Игра покажет, в каком мы состоянии находимся, — сказал в эфире «Матч Премьер» Евсеев. — То, что мы были в разных условиях — это регламент Кубка и чемпионата. Мы нормально подготовились, хорошо съездили, сыграли кубковую игру.

— Может ли стать решающим фактором то, что у соперника было больше времени на восстановление перед игрой?

— Мы и в том году так играли, никаких проблем в этом нет. Если мы хотим играть больше и чаще, то это не принципиальный вопрос. Есть время и на восстановление, и на тренировочный процесс.

Уфа — ЦСКА

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир