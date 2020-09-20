Повлиял ли матч в Кубке России на подготовку «Уфы» к игре с ЦСКА? Отвечает Евсеев

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился ожиданиями от матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.

— Игра покажет, в каком мы состоянии находимся, — сказал в эфире «Матч Премьер» Евсеев. — То, что мы были в разных условиях — это регламент Кубка и чемпионата. Мы нормально подготовились, хорошо съездили, сыграли кубковую игру.

— Может ли стать решающим фактором то, что у соперника было больше времени на восстановление перед игрой?

— Мы и в том году так играли, никаких проблем в этом нет. Если мы хотим играть больше и чаще, то это не принципиальный вопрос. Есть время и на восстановление, и на тренировочный процесс.