Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал пламенный спич главного тренера команды Андрея Талалаева после поражения в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ от «Динамо» (0:1).

— После матча обычно эмоции выходят на первый план, — сказал Айдамиров ТАСС. — Найдите тренера, который будет против усиления команды. Работа на трансферном рынке в клубе ведется всегда, но в условиях нынешних реалий сложно что-то прогнозировать.

Не понравилось, что проиграли. У нас есть команда, она борется, а над ошибками будем работать, исправлять.

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