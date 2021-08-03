Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» высказался о возможном переходе Наира Тикнизяна в «Локомотив». По информации «СЭ», сумма трансфера 22-летнего футболиста может составить 3 миллиона евро.

«Я не понимаю, что происходит у нас в команде. ЦСКА деньги нужны? Отдавать молодого талантливого защитника в «Локомотив» — глупая идея. Есть Щенников, но уже возрастной игрок, у него часто случаются травмы, как и у Набабкина. Зайнутдинову не могут найти место на поле. Он то в центре, то с краю. Если Березуцкому не понравилось, как играл Наир на левом фланге обороны, можно было попробовать раскрыть талант на другой позиции. Мне нравился Тикнизян в тактическом плане. У него хорошее футбольное мышление. Посмотрим, как сложится у него в «Локомотиве». Думаю, ему там найдут место на поле», — сказал Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Всего за ЦСКА Тикнизян провел 43 матча во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.