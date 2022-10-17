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Помощник Федотова: «Пусть Абаскаль кривляется, если хочет. Испанцы любят помахать руками»

Помощник Федотова высказался о поведении Абаскаля
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Помощник главного тренера ЦСКА Владимира Федотова Олег Фоменко в разговоре с «СЭ» высказался о поведении Гильермо Абаскаля в прошедшем дерби со «Спартаком» (2:2).

— У Владимира Федотова возник конфликт с Гильермо Абаскалем. Как вы видели эпизод?

— Там не было конфликта. Он подбежал и сказал про какой-то fair play. Что он хотел этим сказать? Во втором тайме тоже был момент, когда мы выбили мяч, а нам его не вернули и продолжили игру. О каком fair play можно говорить?

— А что произошло в перерыве?

— Там была камера, Абаскаль побежал в ее сторону. Может быть, он бежал не к нам, а к камере. Я увидел, что он кричал что-то про fair play. Кому он это кричал? Мы все там стояли рядом. Эмоциональный молодой человек.

— Понимаете ли такое эмоциональное поведение?

— У меня немного другой характер. Все люди разные. Кто-то прыгает и скачет, кто-то сидит и качается, кто-то смотрит молча. Это эмоции людей. Тем и прекрасен мир — все люди с разными эмоциями.

— Не видели, как Абаскаль себя вел, когда в начале первого тайма вмешался ВАР?

— Честно говоря, не смотрел на это. Кривлялся? Нравится ему кривляться — это его выбор. Мы же свободная страна. Если хочет, кривляется. Закон не нарушает — значит, все великолепно. Мы с Владимиром Валентиновичем стоим улыбаемся. Мы абсолютно разные люди. Абаскаль выбрал такую модель поведения, у нас она другая. У нас разные характеры. Испанцы, итальянцы более темпераментны, любят помахать руками.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. «Пусть Абаскаль кривляется, если ему нравится. Мы с Федотовым улыбались». Помощник главного тренера ЦСКА — о прошедшем дерби

После игры Федотов заявил: «Абаскаль на меня бросился? Не надо преувеличивать. Какой бросился? Что-то рядом прыгало, да, не знаю. Я не понял, о чем идет речь. Честная игра? И в чем же он заключается? У них не удалили двух футболистов? Или даже трех?».

Матч между ЦСКА и «Спартаком» в рамках 13-го тура РПЛ завершился со счетом 2:2.

ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Федотов (тренер)
Гильермо Абаскаль
Олег Фоменко
11
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 3
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 3 : 2
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
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16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
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16.10 20:00
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