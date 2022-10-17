Помощник Федотова: «Пусть Абаскаль кривляется, если хочет. Испанцы любят помахать руками»

Помощник главного тренера ЦСКА Владимира Федотова Олег Фоменко в разговоре с «СЭ» высказался о поведении Гильермо Абаскаля в прошедшем дерби со «Спартаком» (2:2).

— У Владимира Федотова возник конфликт с Гильермо Абаскалем. Как вы видели эпизод?

— Там не было конфликта. Он подбежал и сказал про какой-то fair play. Что он хотел этим сказать? Во втором тайме тоже был момент, когда мы выбили мяч, а нам его не вернули и продолжили игру. О каком fair play можно говорить?

— А что произошло в перерыве?

— Там была камера, Абаскаль побежал в ее сторону. Может быть, он бежал не к нам, а к камере. Я увидел, что он кричал что-то про fair play. Кому он это кричал? Мы все там стояли рядом. Эмоциональный молодой человек.

— Понимаете ли такое эмоциональное поведение?

— У меня немного другой характер. Все люди разные. Кто-то прыгает и скачет, кто-то сидит и качается, кто-то смотрит молча. Это эмоции людей. Тем и прекрасен мир — все люди с разными эмоциями.

— Не видели, как Абаскаль себя вел, когда в начале первого тайма вмешался ВАР?

— Честно говоря, не смотрел на это. Кривлялся? Нравится ему кривляться — это его выбор. Мы же свободная страна. Если хочет, кривляется. Закон не нарушает — значит, все великолепно. Мы с Владимиром Валентиновичем стоим улыбаемся. Мы абсолютно разные люди. Абаскаль выбрал такую модель поведения, у нас она другая. У нас разные характеры. Испанцы, итальянцы более темпераментны, любят помахать руками.

После игры Федотов заявил: «Абаскаль на меня бросился? Не надо преувеличивать. Какой бросился? Что-то рядом прыгало, да, не знаю. Я не понял, о чем идет речь. Честная игра? И в чем же он заключается? У них не удалили двух футболистов? Или даже трех?».

Матч между ЦСКА и «Спартаком» в рамках 13-го тура РПЛ завершился со счетом 2:2.