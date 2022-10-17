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Сегодня, 10:00

Абаскаль — о ничьей в дерби с ЦСКА: «Мы молодая команда с характером»

Абаскаль назвал «Спартак» молодой командой с характером после ничьей с ЦСКА
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Читать «СЭ» в
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в комментарии «СЭ» высказался о ничейном результате в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).

«Как оценю результат? Мы молодая команда с характером. Нам нужно учиться», — сказал Абаскаль «СЭ».

«Спартак» после 13 туров чемпионата России занимает второе место с 26 очками. ЦСКА идет на третьей строчке с 25 очками.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 3
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 3 : 2
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 0
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 0 : 3
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 2 : 2
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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