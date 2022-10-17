Абаскаль назвал «Спартак» молодой командой с характером после ничьей с ЦСКА

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в комментарии «СЭ» высказался о ничейном результате в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).

«Как оценю результат? Мы молодая команда с характером. Нам нужно учиться», — сказал Абаскаль «СЭ».

«Спартак» после 13 туров чемпионата России занимает второе место с 26 очками. ЦСКА идет на третьей строчке с 25 очками.