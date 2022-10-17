Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился эмоциями от игры красно-белых в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).

«Отличная игра, зрелищная, очень боевая. Держала в напряжении до последней минуты. Забиты прекрасные мячи. В первом тайме ЦСКА был предпочтительнее «Спартака», они забили мяч и могли забить еще. «Спартак» произвел две замены, которые повлияли на второй тайм, где «Спартак» предстал другой командой, которая играет очень ярко и зрелищно. Забили два прекрасных мяча, проявив характер. Потом с заменой угадал Федотов, выпустив Облякова. Счет закономерный, ничья по делу, но на руку «Зениту», который вчера выиграл и отдалился еще на два очка и от «Спартака», и от ЦСКА», — сказал Кечинов «СЭ».

«Спартак» после 13 туров чемпионата России занимает второе место с 26 очками. ЦСКА идет на третьей строчке с 25 очками. У лидирующего «Зенита» 33 очка.

В 14-м туре ЦСКА сыграет на выезде против «Оренбурга» 23 октября, «Спартак» в этот же день примет на своем поле «Химки».