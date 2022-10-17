Помощник главного тренера ЦСКА: «Нельзя выбить Сочи из Федотова? А из Заремы можно выбить Уфу?»

Помощник главного тренера ЦСКА Владимира Федотова Олег Фоменко в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова Зареме Салиховой.

— На слова Федотова об Абаскале Зарема отреагировала высказыванием: «Можно переехать в Москву, но нельзя выбить Сочи из человека». Не обидно вам слышать такое?

— Почему Сочи. Это ее высказывание. Она, как и всякий человек, имеет право на свое мнение. Где она родилась?

— В Уфе.

— Можно из нее Уфу выбить? Нельзя, судя по ее словам. Если ты москвич, Москву из тебя не выбить. Сколько великих людей выходило из малых городов.

— То есть никак не обижает?

— Да абсолютно нет. Это ее личное мнение. Она никого не оскорбила. Если так считает, ее право.

Матч между ЦСКА и «Спартаком» в рамках 13-го тура РПЛ завершился со счетом 2:2.