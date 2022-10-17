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Сегодня, 10:40

Помощник главного тренера ЦСКА: «Нельзя выбить Сочи из Федотова? А из Заремы можно выбить Уфу?»

Помощник Федотова ответил Зареме на слова про «Сочи»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Читать «СЭ» в
Зарема Салихова.
Фото Global Look Press

Помощник главного тренера ЦСКА Владимира Федотова Олег Фоменко в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова Зареме Салиховой.

— На слова Федотова об Абаскале Зарема отреагировала высказыванием: «Можно переехать в Москву, но нельзя выбить Сочи из человека». Не обидно вам слышать такое?

— Почему Сочи. Это ее высказывание. Она, как и всякий человек, имеет право на свое мнение. Где она родилась?

— В Уфе.

— Можно из нее Уфу выбить? Нельзя, судя по ее словам. Если ты москвич, Москву из тебя не выбить. Сколько великих людей выходило из малых городов.

— То есть никак не обижает?

— Да абсолютно нет. Это ее личное мнение. Она никого не оскорбила. Если так считает, ее право.

Матч между ЦСКА и «Спартаком» в рамках 13-го тура РПЛ завершился со счетом 2:2.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. «Пусть Абаскаль кривляется, если ему нравится. Мы с Федотовым улыбались». Помощник главного тренера ЦСКА — о прошедшем дерби
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Федотов (тренер)
Зарема Салихова
Олег Фоменко
13
13
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
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30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 3
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 3 : 2
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 0
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 0 : 3
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 2 : 2
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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