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Виноват ли Акинфеев в голе Зиньковского? Мнение Юрана

Юран высказался о голе Зиньковского в ворота ЦСКА
Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака», известный тренер Сергей Юран высказался о голе полузащитника красно-белых Антона Зиньковского в ворота ЦСКА в 13-м туре РПЛ (2:2).

— На второй тайм вышла только одна команда?

— В первом тайме ЦСКА имел преимущество, лучше двигался. У «Спартака» мало что получалось впереди — какой-то сумбур. А сразу после перерыва все резко поменялось. Надо отдать должное красно-белым, которые все перевернули и по делу забили два мяча. Возможно, сработали тактические ходы тренерского штаба, чуть поменяли схему. Ну и выход на поле Зиньковского себя, конечно, оправдал.

— Его гол — это прежде всего шикарное исполнение или недоработка Акинфеева?

— Антон все исполнил здорово. Но слишком много свободы ему дали игроки армейцев. Неужели они не знают, что у Зиньковского очень хорошая левая нога? В итоге он пробил — попал по уходящей траектории от вратаря.

— Так мог ли спасти ЦСКА Акинфеев?

— Очень сложный эпизод. Я бы не предъявлял претензии Игорю. Мяч по непростой траектории залетел впритирку со штангой. Как я уже заметил, недоработали защитники и опорники. С Зиньковским надо играть гораздо плотнее!

Гильермо Абаскаль. «Почему Абаскаль бросается на Федотова?! Он что-то выиграл?» Юран — о дерби ЦСКА — «Спартак»

Антон Зиньковский
Игорь Акинфеев
Сергей Юран
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
6
3
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 3
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 3 : 2
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 0
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 0 : 3
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 2 : 2
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