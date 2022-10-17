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Юран о сравнении Соболева с Холанном: «Давайте поосторожнее с такими параллелями»

Юран высказался о сравнении Соболева с Холанном
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Александр Львов
Обозреватель
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Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран прокомментировал игру форварда красно-белых Александра Соболева в дерби с ЦСКА в 13-м туре РПЛ (2:2).

— Второй гол «Спартака» — это прежде всего заслуга Промеса, который стянул на себя соперников и отправил в прорыв Соболева?

— Здесь в первую очередь бездарно сыграли хозяева! По идее, ничего не предвещало беды. Почему Роша, видя, что Соболев набирает скорость, не стал сопровождать его до конца, а выдернулся на Промеса? Не понимаю... Квинси — игрок квалифицированный, наказывает за такие ляпы, выдал отличный пас. Кстати, эпизод начался с потери Чалова. Но если бы Роша действовал по-другому, гола бы не было.

— Соболев вновь забил. Его уже называют русским Холанном.

— Давайте все-таки будем поосторожнее с такими параллелями. Рановато... АПЛ и РПЛ — две большие разницы. Александр — молодец, поймал бомбардирский ритм, идет по-хорошему графику. В принципе, это его работа.

— При этом лучшим футболистом матча признали Чалова.

— Федор оформил дубль, все в принципе логично. Он, как правило, находится в тени, о нем не так много говорят. Но у него есть хорошие качества: не выключается из игры, способен забить в нужный момент. В первом случае здорово поставил корпус, оттеснил Мевлю. Во втором — классно пробил головой. Но там нужно похвалить за подачу и Облякова.

Гильермо Абаскаль. «Почему Абаскаль бросается на Федотова?! Он что-то выиграл?» Юран — о дерби ЦСКА — «Спартак»

Александр Соболев
Эрлин Холанн
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 3
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 3 : 2
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 0
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 0 : 3
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 2 : 2
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

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