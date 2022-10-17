Юран о сравнении Соболева с Холанном: «Давайте поосторожнее с такими параллелями»
Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран прокомментировал игру форварда красно-белых Александра Соболева в дерби с ЦСКА в 13-м туре РПЛ (2:2).
— Второй гол «Спартака» — это прежде всего заслуга Промеса, который стянул на себя соперников и отправил в прорыв Соболева?
— Здесь в первую очередь бездарно сыграли хозяева! По идее, ничего не предвещало беды. Почему Роша, видя, что Соболев набирает скорость, не стал сопровождать его до конца, а выдернулся на Промеса? Не понимаю... Квинси — игрок квалифицированный, наказывает за такие ляпы, выдал отличный пас. Кстати, эпизод начался с потери Чалова. Но если бы Роша действовал по-другому, гола бы не было.
— Соболев вновь забил. Его уже называют русским Холанном.
— Давайте все-таки будем поосторожнее с такими параллелями. Рановато... АПЛ и РПЛ — две большие разницы. Александр — молодец, поймал бомбардирский ритм, идет по-хорошему графику. В принципе, это его работа.
— При этом лучшим футболистом матча признали Чалова.
— Федор оформил дубль, все в принципе логично. Он, как правило, находится в тени, о нем не так много говорят. Но у него есть хорошие качества: не выключается из игры, способен забить в нужный момент. В первом случае здорово поставил корпус, оттеснил Мевлю. Во втором — классно пробил головой. Но там нужно похвалить за подачу и Облякова.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|1 : 2
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|0 : 1
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|0 : 0
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|2 : 3
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|3 : 2
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 0
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|0 : 3
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|2 : 2
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1