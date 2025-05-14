Вендел вернется в Санкт-Петербург

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил «СЭ», что полузащитник сине-бело-голубых Вендел вернется в Санкт-Петербург.

— Вендел больше не вернется в Санкт-Петербург? — вопрос Медведеву.

— Еще как вернется.

13 мая журналист Иван Карпов сообщил, что Вендел с 10 чемоданами и девушкой был замечен в аэропорту Пулково на стойке регистрации. По данным источника, бразильский футболист отправился в Рио-де-Жанейро с пересадкой в ОАЭ.

9 мая Александр Медведев сообщил, что Вендел выбыл из-за травмы до конца сезона.

В этом сезоне Вендел сыграл 27 матчей во всех турнирах, отметившись 2 голами и 13 результативными передачами.

Зимой «Зенит» объявил, что Вендел летом перейдет в «Ботафого». Контракт 27-летнего футболиста с клубом из Рио-де-Жанейро вступит в силу 3 июня.