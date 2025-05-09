Вендел пропустит остаток сезона из-за травмы

Полузащитник «Зенита» Вендел из-за травмы не вернется на поле в сезоне-2024/25, сообщает председатель правления клуба Александр Медведев. 27-летний бразилец выбыл до конца мая.

«Вендел выбыл из-за травмы до конца месяца», — цитирует Медведева ТАСС.

В мае «Зенит» сыграет с махачкалинским «Динамо», «Ростовом» и «Ахматом» в РПЛ, и с ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

27-летний бразилец получил повреждение в игре 27-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:1).

В этом сезоне на счету хавбека 27 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами и 13 результативными передачами. В январе клуб из Санкт-Петербурга сообщил, что летом бразилец перейдет в «Ботафого».