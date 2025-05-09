Футбол
9 мая, 11:45

Вендел пропустит остаток сезона из-за травмы

Руслан Минаев
Вендел и Данил Глебов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Зенита» Вендел из-за травмы не вернется на поле в сезоне-2024/25, сообщает председатель правления клуба Александр Медведев. 27-летний бразилец выбыл до конца мая.

«Вендел выбыл из-за травмы до конца месяца», — цитирует Медведева ТАСС.

В мае «Зенит» сыграет с махачкалинским «Динамо», «Ростовом» и «Ахматом» в РПЛ, и с ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Полузащитник Зенита Вендел.История Вендела в «Зените» подходит к концу. Он больше не сыграет в РПЛ из-за травмы

27-летний бразилец получил повреждение в игре 27-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:1).

В этом сезоне на счету хавбека 27 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами и 13 результативными передачами. В январе клуб из Санкт-Петербурга сообщил, что летом бразилец перейдет в «Ботафого».

Источник: ТАСС
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
  • Ilya Gudman

    Прощай Вендел , хоть ты и раздолбай но веселый и добрый , удачи тебе на Родине и спасибо за всё , особенно за голы в ворота Спартака

    10.05.2025

  • Алексей Лунев

    только Лукойл, РЖД, Россети НИКОГДА не платили по полмиллиарда премиальных за один матч- НИКОГДА такого не было, но ПОЗОРУ этого не понять почему его так называют

    09.05.2025

  • Mikhail

    Молодец, Юлия!

    09.05.2025

  • ONIKAN2013

    Ты переметнулся за Ростов болеть? Одобряю.

    09.05.2025

  • Юлия Васина

    РЖД поднимет тарифы на пассажирские и грузовые перевозки, Лукойл поднимет цены на бензин, ВТБ поднимет свои проценты, а Россети поднимет свои тарифы. Это очень обрадует все население страны, а не только бабушек и дедушек.

    09.05.2025

  • Soliton Оренбург

    так себе аргумент))) в Магните тоже много бананов - и совсем недорого))

    09.05.2025

  • с13

    И много диких ... (запретное слово).

    09.05.2025

  • Бен Ричардс

    Зря свалил от сбывшейся мечты. "Газпром" через пару месяцев поднимет цены на газ для населения, включая пенсионеров с их нищенскими пенсиями, на 10,3%, в следующем году еще на 10% , что, кстати, очень странно выше официально объявленных показателей инфляции, как случившейся, так и предстоящей. Ему бы еще зарплату подняли на миллион - другой евро, а то сейчас 50 тыс.евро в неделю конечно маловато для достойной жизни. Жил бы тут на 100 тыс. евро в неделю, палец показывал трибунам и отдыхал, пару матчей отмучился, за ногу схватился и отдыхал, потом снова палец... и так еще пару лет спокойно прокантовался.

    09.05.2025

  • Soliton Оренбург

    Хорошие новости

    09.05.2025

  • Кабанчик

    Вендел уже на пляжах Рио де Жанейро отдыхает и попивает Пинаколаду

    09.05.2025

  • Jean4

    "Пятка болит у ***" (с) Карпин

    09.05.2025

  • bishevcky

    Что-то иррациональное, но мне почему-то кажется , что он ещё сыграет за Зенит в этом сезоне.Может , в финале Кубка , может , и раньше.

    09.05.2025

  • igor1972

    Он уже не только в этом сезоне, он вообще на поле за Зенит больше не выйдет. Вендел сделал свое дело, Вендел может уходить. Ботафого ждет))

    09.05.2025

  • ровнов

    Отряд не заметит потери бойца. В пампасы, зачем играть?

    09.05.2025

  • хурма(сельдерей)

    выздоровления

    09.05.2025

  • blue-white!

    Он уже обеими ногами в Ботафого, или куда он там намылился?!

    09.05.2025

  • Empers100

    Земля ему стекловатой. Из-за него, а, именно, из-за глупого удаления, Зенит, возможно, не станет чемпионом

    09.05.2025

  • хурма(сельдерей)

    что с ним...что без него

    09.05.2025

  • konstan66

    Если сказал Медведев,значит, точно выйдет)

    09.05.2025

  • Деп Б.Охта

    Спасибо, Вендел за бесценный вклад в победы Зенита. Удачи в дальнейшей карьере. В Бразилии хорошо. Там бананы....

    09.05.2025

  • спас

    Не Венделом единым Зенит силен. Играли и часто без него. А по сути пусть выздоравливает, он сделал что мог.

    09.05.2025

  • sdf_1

    Вендел давно уже в Бразилии пьёт кашасу

    09.05.2025

  • zoolord

    Ну, если и в финале кубка с нами играть не будет, то хорошо! Ну, а так здоровья бразилу в новой команде!

    09.05.2025

