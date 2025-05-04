Луис Энрике о победе «Зенита» над «Пари НН»: «Во втором тайме добавили в желании, агрессии и смогли забить»

Полузащитник «Зенита» Луис Энрике ответил на вопрос о том, почему у команды не получалось реализовать свои моменты в первом тайме матча 27-го тура РПЛ против «Пари НН».

Игра команд прошла в воскресенье, 4 мая, в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Оба гола сине-бело-голубых забил форвард Александр Соболев.

«Думаю, нам не хватало немного спокойствия в начале игры. Прекрасно понимали, что будет непростой матч, потому что знали, что соперник очень хорошо обороняется. И, конечно, исходя из этого, нужно было внимательнее относиться к их контратакам. Поэтому первый тайм получился таким, каким получился. Но ничего, во втором тайме прибавили, добавили в желании, в агрессии, в эмоциях и смогли забить! Все равно было непросто, и концовка была очень непростой и напряженной. Но самое главное, что сегодня победили», — приводит пресс-служба питерской команды слова Энрике.

«Зенит» с 57 очками сохраняет вторую позицию в турнирной таблице чемпионата России. Команда Сергея Семака на 4 очка отстает от лидирующего «Краснодара».

Следующий матч в РПЛ клуб из Санкт-Петербурга проведет 10 мая против махачкалинского «Динамо».