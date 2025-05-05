Осипенко повторил рекорд РПЛ по голам за сезон среди защитников в XXI веке

Защитник «Ростова» Максим Осипенко забил девятый гол в этом сезоне РПЛ. В матче 27-го тура чемпионата он отличился в ворота «Химок» (1:1).

По данным Opta, Осипенко повторил рекорд экс-игрока «Динамо» Дениса Колодина (сезон-2007) по количеству голов среди защитников в XXI веке — 9.

Последним центральным защитником в топ-5 лиг Европы, который забил минимум 9 голов за один чемпионат, был Серхио Рамос. Испанец отметился 11 мячами за «Реал» в сезоне ла лиги-2019/20.