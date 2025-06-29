Футбол
29 июня, 23:41

Луис Энрике — о дубле в ворота «Црвены Звезды»: «Пантера голодна до забитых мячей, когда появляется на газоне»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник «Зенита» Луис Энрике подвел итоги матча против «Црвены Звезды» (3:0) в рамках Winline Суперсерии.

Бразилец оформил дубль, отличившись на 40-й и 75-й минутах. Еще один гол забил Лусиано.

Я очень рад, что забил дважды, еще сильнее рад, что команда одержала победу. Мы начали подготовку к сезону с максимальной концентрацией, голодные до успеха. Лично я в каждом матче, неважно, товарищеском или официальном, хочу оставлять на поле все силы, хочу делать все для этой команды, потому что в ней есть победный дух и дух единства. И всегда, когда Пантера появляется на газоне, она голодна до забитых мячей и голевых передач!», — цитирует Кассьерру пресс-служба «Зенита».

9 июля сине-бело-голубые сыграют со швейцарским «Сьоном» в рамках Winline Суперсерии. Перед этим «Зенит» 6 июля проведет товарищеский матч с махачкалинским «Динамо».

Источник: ФК «Зенит»
