Кассьерра — о победе над «Црвеной Звездой»: «Зенит» доминировал с первой до последней минуты»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра подвел итоги матча против «Црвены Звезды» (3:0) в рамках Winline Суперсерии.

«Классная игра в атаке? Да, думаю, что мы сегодня доминировали с первой до последней минуты, контролировали игру, создали очень много моментов. Думаю, в первом тайме легко могли уходить на перерыв с еще большим преимуществом и в целом достаточно логично и уверенно довели дело до крупной победы», — цитирует Кассьерру пресс-служба «Зенита».

9 июля сине-бело-голубые сыграют со швейцарским «Сьоном» в рамках Winline Суперсерии. Перед этим «Зенит» 6 июля проведет товарищеский матч с махачкалинским «Динамо».