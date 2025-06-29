Футбол
29 июня, 23:11

Кассьерра — о победе над «Црвеной Звездой»: «Зенит» доминировал с первой до последней минуты»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра подвел итоги матча против «Црвены Звезды» (3:0) в рамках Winline Суперсерии.

«Классная игра в атаке? Да, думаю, что мы сегодня доминировали с первой до последней минуты, контролировали игру, создали очень много моментов. Думаю, в первом тайме легко могли уходить на перерыв с еще большим преимуществом и в целом достаточно логично и уверенно довели дело до крупной победы», — цитирует Кассьерру пресс-служба «Зенита».

9 июля сине-бело-голубые сыграют со швейцарским «Сьоном» в рамках Winline Суперсерии. Перед этим «Зенит» 6 июля проведет товарищеский матч с махачкалинским «Динамо».

Источник: фк «Зенит»
Матео Кассьерра
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
2
 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
3
 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
4
 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
5
 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
6
 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
7
 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
8
 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
9
 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
10
 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
11
 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
13
 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
15
 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
16
 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.10 13:00
Акрон – Зенит
 1 : 1
4.10 15:15
Рубин – Кр. Советов
 2 : 0
4.10 17:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 0
4.10 19:45
Динамо – Локомотив
 3 : 5
5.10 12:00
Оренбург – Ростов
 - : -
5.10 14:15
Сочи – Пари НН
 - : -
5.10 16:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
5.10 19:00
Балтика – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 9
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Матвей Кисляк

Матвей Кисляк

ЦСКА

 4
И К Ж
Диего Коста

Диего Коста

Краснодар

 10 1 2
Лечи Садулаев

Лечи Садулаев

Ахмат

 11 1 2
Ярослав Крашевский

Ярослав Крашевский

Пари Нижний Новгород

 3 1 1
Вся статистика

