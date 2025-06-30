Футбол
30 июня, 01:01

Макаров — о работе с Карпиным в «Динамо»: «Впечатления прекрасные»

Павел Лопатко

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров рассказал о впечатлениях от начала работы под руководством нового главного тренера Валерия Карпина.

«Впечатления прекрасные. В принципе, как хотели играть и играли три года назад, так начинаем играть и сейчас. Мне это нравится. И всей команде нравится. Поэтому тренируемся, отрабатываем новые моменты и готовимся к чемпионату. Все хорошо», — цитируют Макарова «Известия».

По словам полузащитника, при Карпине в «Динамо» отрабатывают прессинг, контрпрессинг, игру высоко и быстрые движения, как во время работы в клубе Сандро Шварца. Немецкий специалист возглавлял московский клуб в 2020-2022 годах.

«Динамо» объявило о назначении Карпина 13 июня. Он подписал контракт до лета 2028 года. 56-летний специалист будет совмещать работу в клубе и сборной России.

Источник: «Известия»
Валерий Карпин
Денис Макаров
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • с13

    :joy::thumbsup:

    30.06.2025

  • Крокодил

    Макаров видимо в первых рядах на выход

    30.06.2025

  • dynamite

    Я думал, что этого кривоногого сбагрят в это межсезонье...зачем он нужен?

    30.06.2025

  • Rudrik31

    конфетно-букетный период ещё))

    30.06.2025

  • с13

    Совсем потерялся парень. Игрок был с очень узкой специализацией, но для игры за клуб из середины и нижней части таблицы этого могло хватить. А клуб из верхней нашей пятёрки - это не его уровень.

    30.06.2025

  • blue-white!

    Он уже ушёл из Динамо на правах свободного агента. Ничего не понимаю. Или ему разрешили потренироваться с бело-голубыми пока не найдёт новый клуб?!

    30.06.2025

  • с13

    Никогда не читал в открытых источниках отзыва игроков о том, что первые впечатления о работе с новым тренером негативные. Что он плохо проводит тренировки, непрофессионален по сути и человечек так себе. Почему-то )))

    30.06.2025

  • Vitamin007

    Подложили нам свинью ...

    30.06.2025

  • Александр Максаков

    Пятое колесо в телеге ! .

    30.06.2025

  • Alar

    Было бы странно, если Макаров сказал, что ему не нравится работать с Карпиным))

    30.06.2025

    • Луис Энрике — о дубле в ворота «Црвены Звезды»: «Пантера голодна до забитых мячей, когда появляется на газоне»

    Макаров — о матче с 2DROTS: «Интересно. Прикольно. Но это для нас как обычная тренировка»
