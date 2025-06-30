Макаров — о работе с Карпиным в «Динамо»: «Впечатления прекрасные»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров рассказал о впечатлениях от начала работы под руководством нового главного тренера Валерия Карпина.

«Впечатления прекрасные. В принципе, как хотели играть и играли три года назад, так начинаем играть и сейчас. Мне это нравится. И всей команде нравится. Поэтому тренируемся, отрабатываем новые моменты и готовимся к чемпионату. Все хорошо», — цитируют Макарова «Известия».

По словам полузащитника, при Карпине в «Динамо» отрабатывают прессинг, контрпрессинг, игру высоко и быстрые движения, как во время работы в клубе Сандро Шварца. Немецкий специалист возглавлял московский клуб в 2020-2022 годах.

«Динамо» объявило о назначении Карпина 13 июня. Он подписал контракт до лета 2028 года. 56-летний специалист будет совмещать работу в клубе и сборной России.