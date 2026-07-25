Полузащитник «Зенита» Мантуан о своем голе «Акрону»: «Спасибо Венделу, который мягко скинул мне мяч»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан поделился мнением о своем голе в матче с «Акроном» (5:0) в 1-м туре РПЛ.

У питерской команды дубль оформил Александр Соболев, также по голу забили Густаво Мантуан, Джон Джон и Фелипе Аугусто.

«Это игровая ситуация, там особо не было времени на раздумье. Очень удобно лег мяч на ногу. Конечно, спасибо Венделу, который мягко мне его скинул. Не думаю, что просто пробить так точно. Слава Богу, мне это удалось. Счастлив, что так хорошо попал, и такой красивый гол получился. Много удовольствия мне принес», — приводит слова Мантуана пресс-служба сине-бело-голубых.

В следующем туре РПЛ питерцы 2 августа в гостях сыграют против «Оренбурга».