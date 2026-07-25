Федорищев назвал ничью «Крыльев Советов» с «Динамо» хорошим стартом в сезоне

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев оценил матч «Крыльев Советов» с московским «Динамо» в 1-м туре чемпионата России-2026/27.

Игра прошла в субботу, 25 июля, в Москве и завершилась нулевой ничьей.

«Наша команда показала достойную игру, проявила характер и на выезде сыграла вничью с московским «Динамо». Хороший старт! Болельщиков поздравляю с долгожданным стартом сезона!» — приводит пресс-служба самарского клуба слова Федорищева.

Во 2-м туре РПЛ «Крылья Советов» 1 августа в гостях встретятся с ЦСКА.