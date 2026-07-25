«Зенит» повторил самую крупную победу для матчей первого тура в истории чемпионата России

«Зенит» повторил самую крупную победу для матчей 1-го тура в истории чемпионата России, сообщает Opta.

Сине-бело-голубые обыграли «Акрон» в 1-м туре РПЛ-2026/27 со счетом 5:0. Дубль оформил Александр Соболев, также по голу забили Густаво Мантуан, Джон Джон и Фелипе Аугусто.

С таким же счетом «Спартак» обыграл «Крылья Советов» в 1992 году, а «Алания» победила «КАМАЗ» в 1997-м.

«Зенит» не проигрывает в 1-м туре РПЛ с 2002 года (0:2 в матче с «Анжи») — 24 поединка подряд.

В следующем туре РПЛ питерцы 2 августа в гостях сыграют против «Оренбурга».