Густаво Мантуан: «Хочу задержаться в «Зените» надолго»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан на презентации рассказал о планах на ближайший сезон.

«План завоевать с командой все возможные титулы в этом году, помочь на этом пути голами и передачами. Конечно же, я планирую здесь провести больше одного года. Мне бы хотелось задержаться в «Зените» надолго. Буду усиленно работать для того, чтобы всего этого достичь» , — сказал Мантуан.

19 июля «Зенит» объявил о подписании контракта с 21-летним бразильцем. Петербургский клуб арендовал его у «Коринтианса» на один год с правом выкупа.