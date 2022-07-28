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Густаво Мантуан: «Хочу задержаться в «Зените» надолго»

Новичок «Зенита» Мантуан заявил, что хочет задержаться в петербургском клубе надолго
Гоша Чернов
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан на презентации рассказал о планах на ближайший сезон.

«План завоевать с командой все возможные титулы в этом году, помочь на этом пути голами и передачами. Конечно же, я планирую здесь провести больше одного года. Мне бы хотелось задержаться в «Зените» надолго. Буду усиленно работать для того, чтобы всего этого достичь», — сказал Мантуан.

19 июля «Зенит» объявил о подписании контракта с 21-летним бразильцем. Петербургский клуб арендовал его у «Коринтианса» на один год с правом выкупа.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Коринтианс
Густаво Мантуан
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2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
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 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
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Урал – Краснодар
 - : -
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Факел – Динамо
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Зенит – Локомотив
 - : -
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 - : -
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